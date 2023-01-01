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Металлобаза

ГОРОД МЕТАЛЛА — продажа и доставка металла

Металлопрокат на сегодняшний день — один из простых, выгодных и востребованных способов производства металлических изделий.

Все, начиная от проволоки и сетки, а заканчивая арматурой, балками и трубами — это металлопрокат.

Компания «ГОРОД МЕТАЛЛА» осуществляет продажу металлопроката оптом в розницу по Москве и всей области.

Основные преимущества сотрудничества с нами:

Качественная продукция;

Доставка по Москве и области в любое время суток;

Наличие персонального менеджера, контролирующего все этапы сотрудничества;

Своевременное выполнение всех оговоренных услуг;

Работа как с физическими, так и юридическими лицами.

На нашем сайте представлено более 300 позиций металлопроката, а главные направления производимой продукции это:

сортовой прокат,

листовые металлоконструкции,

трубы,

нержавеющая сталь,

детали трубопровода,

сетка, проволока, электроды.

Купить металлопрокат в Москве — этот вопрос как раз к нам. Выгодные цены, качественная продукция и сотрудничество с клиентами — то, что делает «ГОРОД МЕТАЛЛА» лучшим решением, будь то вы крупная торговая фирма или простое физическое лицо.

Нужна консультация специалиста?

Звоните +7 (965) 363-81-58
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!

Менеджер

Павел
менеджер, эксперт


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Металлобаза в Москве предоставляет широкий ассортимент продукции розницу и опт! Мы предлагаем выгодные цены и доставку в удобное для вас время! Город Металла — верное решения для тех, кто хочет сэкономить время и деньги, приобретая металлические конструкции!

Предлагаемый ассортимент

Наша компания предоставляет большое разнообразие:

  • Арматуру гладкую и рифленую.

  • Двутавры крупногабаритные всех серий.

  • Катанки.

  • Круги.

  • Квадраты.

  • Листы.

  • Полосы.

  • Проволоки.

  • Сетки.

  • Швеллеры.

  • Трубы.

  • Уголки.

Каждое наименование выполнено в соответствии с необходимыми требованиями. Товар имеет маркировку, которая указывает на способ изготовления и остальные характеристики.

Почему стоит обратиться к нам?

Наша компания не первый год на рынке, поэтому мы готовы предложить наилучшие условия работы с оптовыми клиентами, которыми могут выступать заводы, организации и фирмы, и с розничным покупателем.

Преимущества:

  • Возможность заказа в режиме онлайн. Не тратьте личное время. Выбирайте из всего ассортимента, указывайте количество и получайте товар уже в ближайшее время.

  • Опытные консультанты всегда в онлайн. Они не только ответят на ваши вопросы, но и подскажут, какая марка и какое наименование подойдет для ваших работ. Помогу рассчитать требуемое количество и оформить заказ.

  • Дополнительные услуги. Это резка, которая является важным критерием. Вам не нужно ничего резать или выбрасывать, сдавать в металлолом, мы подготовим изделия по нужным параметрам.

  • Доставка по городу Москва, области и всем городам России в любое удобное для вас время и место. От вас только оформление. От нас товар и транспорт, который привезет.

  • Мы стараемся предоставить низкие цены на высшее качество, за которым мы следим.

  • Каждый сотрудник проходит профильное обучение, получает опыт в данном направлении, а только потом работает с клиентами.

Мы даем гарантию!

Металлобаза в Москве предоставляет низкие цены на весь ассортимент. Мы полностью соответствуем критериям покупателей:

  • экономим ваше время и бюджет;

  • не навязываем дополнительные товары;

  • работаем открыто и честно со всей сопроводительной документацией.

Помните, если вам нужен металлопрокат, то вы обратились по верному адресу. Звоните нам прямо сейчас или напишите свой вопрос в онлайн-чат! Мы с удовольствием проконсультируем и расскажем о каждом наименовании!

Для опта мы предлагаем готовый прайс-лист, который можно скачать по соответствующей вкладке или попросить у консультанта. Не отказывайтесь от явных преимуществ, звоните прямо сейчас, чтобы в ближайшее время получить металлические изделия по городу и области!



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